Politikanja ndan foto: Pushtuesit rus po i zhveshin burrat për këtë arsye

Sipas saj, kjo po ndodh në qytetin e rrethuar të Mariupolit derisa ka publikuar edhe fotografitë në Twitter.

Qyteti i Mariupolit u bombardua nga forcat ruse në ditën kur filloi pushtimi, më 24 shkurt dhe që nga ajo ditë vazhdon të jetë i rrethuar.

#Russian occupants undress #Ukrainian men to check for nationalist tattoos on their bodies on the way out of besieged #Mariupol, #Ukraine#RussiaInvadedUkraine#StandWithUkraine#StopRussianAgression pic.twitter.com/ZVnIumSWbP

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 19, 2022