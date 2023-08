Politikani serb paralajmëron: Do të publikohen dokumente kundër Vuçiqit që do ta shokojnë publikun Politikani serb Boban Bogdanoviq, ka paralajmëruar se do të publikohen dokumente kundër presidenti serb Vuçiq. Ai në profilin e tij në ‘Twitter’ ka shkruar se si pasojë e këtyre publikimeve do të shokohet publiku botëror. “Ky njeri (kumbari im) 6 muaj para vdekjes së tij (vrasjes), më dhanë për ruajtje video, regjistrime audio, fotografi dhe…