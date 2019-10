Policinë e Kosovës e vizitoi një delegacion nga Policia e Maqedonisë Veriore

Drejtori i Përgjithshëm i PK-së Rashit Qalaj bashkë me stafin e tij priti në takim Sasho Tasevski, drejtor i Sigurisë Publike të Maqedonisë së Veriut, i cili po ashtu ishte i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij.

Siç njofton kumtesa, takimi i realizuar kishte për qëllim konfirmimin e bashkëpunimit të të dy policive në angazhimet ku përfshihet: bashkëpunimi ndërkufitar, koordinimi i ndërsjellë dhe mbulimi i përbashkët i kufirit midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Kosovës si dhe shkëmbimi i informacioneve me interes të përbashkët për parandalim të kriminalitetit.

Gjithashtu, gjatë këtij takimi u diskutua edhe lidhur me përgatitjet dhe koordinimin e aktiviteteve të përbashkëta rreth planifikimit të masave për siguri në lidhje me sigurimin e ndeshjes së futbollit midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Kosovës gjatë 2020-ës, si dhe çështje tjera me interes të përbashkët. /Lajmi.net/