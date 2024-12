Policia trajton 22 raste të “Escortave” gjatë vitit 2024 Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore ka njoftuar se gjatë vitit 2024 ka trajtuar 22 raste të lidhura me dukurinë e njohur si “Escorta”, duke përfshirë aktivitetin e dyshuar të “Marrje me prostitucion”. Policia ka përdorur metoda të monitorimit të faqeve të internetit, rrjeteve sociale dhe mbledhjes së fakteve nga terreni për të…