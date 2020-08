Mbrojtësi anglez ishte përfshirë fillimisht me një zënkë me disa turistë anglezë, dhe pastaj me policinë.

Sipas njoftimit të policisë në Mykonos, Maguire ka qenë fillimisht abuziv me fjalët e tij drejtuar oficerit, dhe pastaj e ka goditur atë.

“Futbollisti ishte verbalisht abuziv me një oficer, dhe pastaj e goditi atë”, thuhet në njoftimin e policisë për Reuters.

Incidentin e Maguire e ka konfirmuar edhe Manchester United./Lajmi.net/