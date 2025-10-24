Policia shqipton rreth 2 mijë e 400 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Policia e Kosovës ka shqiptuar 2394 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit. Në 24 orët e fundit janë raportuar 34 aksidente trafiku me dëme materiale, 16 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar. Policia e Kosovës ka arrestuar 21 persona, 10 janë dërguar në mbajtje, kurse 2 persona janë në vuajtje…

Lajme

24/10/2025 08:36

Policia e Kosovës ka shqiptuar 2394 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit.

Në 24 orët e fundit janë raportuar 34 aksidente trafiku me dëme materiale, 16 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar.

Policia e Kosovës ka arrestuar 21 persona, 10 janë dërguar në mbajtje, kurse 2 persona janë në vuajtje të dënimit.

Artikuj të ngjashëm

October 23, 2025

Vazhdojnë kërkimet për të riun nga Tropoja Florjan Tabakun

October 23, 2025

Spiropali falënderon Izraelin për njohjen e Kosovës

October 23, 2025

Parashikimi i motit për të premten: Vranësira dhe intervale dielli, deri...

Lajme të fundit

Vazhdojnë kërkimet për të riun nga Tropoja Florjan Tabakun

Fero i kërkon falje Arbenitës për fjalët që...

Spiropali falënderon Izraelin për njohjen e Kosovës

Parashikimi i motit për të premten: Vranësira dhe...