Policia shqipton rreth 2 mijë e 400 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit
Policia e Kosovës ka shqiptuar 2394 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit. Në 24 orët e fundit janë raportuar 34 aksidente trafiku me dëme materiale, 16 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar. Policia e Kosovës ka arrestuar 21 persona, 10 janë dërguar në mbajtje, kurse 2 persona janë në vuajtje…
Lajme
Policia e Kosovës ka shqiptuar 2394 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit.
Në 24 orët e fundit janë raportuar 34 aksidente trafiku me dëme materiale, 16 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar.
Policia e Kosovës ka arrestuar 21 persona, 10 janë dërguar në mbajtje, kurse 2 persona janë në vuajtje të dënimit.