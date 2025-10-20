Policia shqipton rreth 1 mijë e 900 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Policia e Kosovës ka shqiptuar 1896 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit. Në 24 orët e fundit janë raportuar 22 aksidente trafiku me dëme materiale, 17 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar. Policia e Kosovës ka arrestuar 15 persona, 12 janë dërguar në mbajtje.

Lajme

20/10/2025 09:36

