Policia shqipton rreth 1 mijë e 900 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Policia e Kosovës ka shqiptuar 1896 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit. Në 24 orët e fundit janë raportuar 30 aksidente trafiku me dëme materiale, 13 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar. Policia e Kosovës ka arrestuar 16 persona, 7 janë dërguar në mbajtje.

16/12/2025 10:07

Policia e Kosovës ka shqiptuar 1896 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit.

Në 24 orët e fundit janë raportuar 30 aksidente trafiku me dëme materiale, 13 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar.

Policia e Kosovës ka arrestuar 16 persona, 7 janë dërguar në mbajtje.

