Policia shqipton mbi 2 mijë e 500 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Policia e Kosovës ka shqiptuar 2564 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit. Në 24 orët e fundit janë raportuar 48 aksidente trafiku me dëme materiale, 16 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar. Policia e Kosovës ka arrestuar 25 persona, 13 janë dërguar në mbajtje, kurse një person është në vuajtje…

Lajme

08/10/2025 09:48

Policia e Kosovës ka shqiptuar 2564 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit.

Në 24 orët e fundit janë raportuar 48 aksidente trafiku me dëme materiale, 16 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar.

Policia e Kosovës ka arrestuar 25 persona, 13 janë dërguar në mbajtje, kurse një person është në vuajtje të dënimit.

Artikuj të ngjashëm

October 8, 2025

Edi Rama në homazhe për gjyqtarin e vrarë Astrit Kalaja

October 8, 2025

Vetura me targa të Serbisë ndalohet në Kamenicë

Lajme të fundit

Edi Rama në homazhe për gjyqtarin e vrarë Astrit Kalaja

Vetura me targa të Serbisë ndalohet në Kamenicë

U ndalua edukatorja që dyshohet ta ketë lënduar...

Kurti s’e komenton idenë e Kusari-Lilës për qeveri...