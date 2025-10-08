Policia shqipton mbi 2 mijë e 500 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit
Policia e Kosovës ka shqiptuar 2564 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit.
Në 24 orët e fundit janë raportuar 48 aksidente trafiku me dëme materiale, 16 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar.
Policia e Kosovës ka arrestuar 25 persona, 13 janë dërguar në mbajtje, kurse një person është në vuajtje të dënimit.