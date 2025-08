Policia shqipton mbi 2 mijë e 500 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit, një aksident me fatalitet Policia e Kosovës ka shqiptuar 2779 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit. Në 24 orët e fundit janë raportuar 91 aksidente trafiku me dëme materiale kurse 33 aksidente trafiku me të lënduar, transmeton KosovaPress. Policia e Kosovës ka arrestuar 17 persona teksa 9 janë dërguar në mbajtje, kurse 3 persona janë…