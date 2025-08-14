Policia shqipton mbi 2 mijë e 200 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Policia e Kosovës ka shqiptuar 2265 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit. Në 24 orët e fundit janë raportuar 98 aksidente trafiku me dëme materiale kurse 36 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar, transmeton KosovaPress. Policia e Kosovës ka arrestuar 36 persona, 17 janë dërguar në mbajtje, kurse 1 person…

Lajme

14/08/2025 10:16

Policia e Kosovës ka shqiptuar 2265 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit.

Në 24 orët e fundit janë raportuar 98 aksidente trafiku me dëme materiale kurse 36 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar, transmeton KosovaPress.

Policia e Kosovës ka arrestuar 36 persona, 17 janë dërguar në mbajtje, kurse 1 person është në vuajtje të dënimit.

Artikuj të ngjashëm

August 14, 2025

​Përshkallëzimi në Serbi, sulmohen edhe veturat me targa evropiane

August 14, 2025

Klinika e Onkologjisë pranon donacion të paisjeve mjekësore për përmirësimin e...

Lajme të fundit

​Përshkallëzimi në Serbi, sulmohen edhe veturat me targa evropiane

Klinika e Onkologjisë pranon donacion të paisjeve mjekësore...

700 punëtorë të RTK-së pa paga, Bajrami kujton...

KOMF i reagon Komunës së Gjilanit për mospagesën...