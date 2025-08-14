Policia shqipton mbi 2 mijë e 200 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit
Policia e Kosovës ka shqiptuar 2265 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit.
Në 24 orët e fundit janë raportuar 98 aksidente trafiku me dëme materiale kurse 36 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar, transmeton KosovaPress.
Policia e Kosovës ka arrestuar 36 persona, 17 janë dërguar në mbajtje, kurse 1 person është në vuajtje të dënimit.