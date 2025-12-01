Policia shqipton mbi 1 mijë e 800 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit
Policia e Kosovës ka shqiptuar 1830 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit. Në 24 orët e fundit janë raportuar 31 aksidente trafiku me dëme materiale, 15 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar. Policia e Kosovës ka arrestuar 21 persona, 5 janë dërguar në mbajtje.
Lajme
Policia e Kosovës ka shqiptuar 1830 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit.
Në 24 orët e fundit janë raportuar 31 aksidente trafiku me dëme materiale, 15 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar.
Policia e Kosovës ka arrestuar 21 persona, 5 janë dërguar në mbajtje.