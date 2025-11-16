Policia shqiptoi mbi 1700 gjoba në trafik për 24 orë

11 persona janë lënduar si pasojë e aksidenteve që ndodhën gjatë 24 orëve në Kosovë. Gjatë kësaj kohe, janë regjistruar 41 aksidente në vend ku prej tyre 30 janë me dëme materiale. Kështu, policisë i doli goxha punë për t’i disciplinuar shkelësit e rregullave në komunikacion. Veç gjatë së shtunës, organet e rendit shqiptuan hiç…

Lajme

16/11/2025 10:53

11 persona janë lënduar si pasojë e aksidenteve që ndodhën gjatë 24 orëve në Kosovë.

Gjatë kësaj kohe, janë regjistruar 41 aksidente në vend ku prej tyre 30 janë me dëme materiale.

Kështu, policisë i doli goxha punë për t’i disciplinuar shkelësit e rregullave në komunikacion.

Veç gjatë së shtunës, organet e rendit shqiptuan hiç më pak se 1 mijë e 749 gjoba.

Organet e rendit kanë arrestuar 10 persona për vepra të ndryshme penale, pesë prej të cilëve janë dërguar në mbajtje.

Artikuj të ngjashëm

November 16, 2025

Shofer kapet duke vozitur me 124 km/h në Ferizaj, gjobitet dhe...

November 16, 2025

Sveçla: Serbia vazhdon të planifikojë sulme terroriste në Kosovë, Policia dhe...

Lajme të fundit

Shofer kapet duke vozitur me 124 km/h në...

Ademi: U zgjuam nga gjumi, por jo nga...

Sveçla: Serbia vazhdon të planifikojë sulme terroriste në...

Në duart e kujt përfundojnë mbetjet spitalore të Kosovës?