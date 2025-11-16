Policia shqiptoi mbi 1700 gjoba në trafik për 24 orë
11 persona janë lënduar si pasojë e aksidenteve që ndodhën gjatë 24 orëve në Kosovë. Gjatë kësaj kohe, janë regjistruar 41 aksidente në vend ku prej tyre 30 janë me dëme materiale. Kështu, policisë i doli goxha punë për t’i disciplinuar shkelësit e rregullave në komunikacion. Veç gjatë së shtunës, organet e rendit shqiptuan hiç…
Lajme
11 persona janë lënduar si pasojë e aksidenteve që ndodhën gjatë 24 orëve në Kosovë.
Gjatë kësaj kohe, janë regjistruar 41 aksidente në vend ku prej tyre 30 janë me dëme materiale.
Kështu, policisë i doli goxha punë për t’i disciplinuar shkelësit e rregullave në komunikacion.
Veç gjatë së shtunës, organet e rendit shqiptuan hiç më pak se 1 mijë e 749 gjoba.
Organet e rendit kanë arrestuar 10 persona për vepra të ndryshme penale, pesë prej të cilëve janë dërguar në mbajtje.