Policia shqiptoi 2049 gjoba trafiku gjatë 24 orëve
Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit ka shqiptuar 2049 gjoba në trafik. Sipas policisë, gjatë kësaj periudhe kohore janë evidentuar disa aksidente në trafikun rrugor, ku 33 aksidente kanë qenë me lëndime, ndërsa 37 me dëme materiale. Po ashtu, policia njofton se janë arrestuar 16 persona.
