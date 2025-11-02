Policia shpërndan protestuesit në Beograd, arreston shoferin e autobusit dhe studentët
Policia serbe ka shpërndarë sot protestuesit e grumbulluar në Beograd dhe ka arrestuar një shofer autobusi dhe disa studentë.
Pjesëtarët e policisë së trazirave me veshje të plota ndërhynë sot në rrugën Knez Milosh në Beograd, në vendin ku Diana Hrka, nëna e Stefan Hrka, filloi grevën e saj të urisë.
Policia i shtyri qytetarët e mbledhur që erdhën për të ofruar mbështetjen e tyre, arrestoi shoferin e kamionit dhe sekuestroi autobusin që po transportonte studentë nga Nishi nga një tubim përkujtimor në Novi Sad.
Studentët që mbërritën në Beograd thanë se shoferi i kamionit u arrestua dhe se inspektorët morën kontrollin dhe e larguan autobusin. Pas arrestimit, studentët sërish janë lënë të lirë.
Diana Hrka, nëna e Stefan Hrka, një nga 16 viktimat e shembjes së tendës më 1 nëntor 2024 në Novi Sad, filloi një grevë urie sot para Parlamentit serb.
Ajo njoftoi vendimin e saj për të hyrë në grevë urie dje gjatë një tubimi përkujtimor në Novi Sad, ku dhjetëra-mijëra njerëz u mblodhën për t’i bërë homazhe viktimave nga shembja e tendës.
“Nuk jam terroriste, kriminele. Erdha në grevë urie, sepse dua që ata të bëjnë punën e tyre, të dinë kush e vrau fëmijën tim dhe 15 persona të tjerë, të lirojnë të gjithë studentët që u arrestuan dhe që frikacaku (Aleksandar Vuçiq) të shpallë zgjedhje. Do të rri deri tani e tutje, nuk do ta ndal grevën, nëse duhet të vdes, le të vdes, do të vdes me nder”, tha Hrka.