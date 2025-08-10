Policia shpall në kërkim edhe dy djemtë e Mefail Shkodrës si të dyshuar për vrasjen e sotme në Gjilan
Policia e Kosovës ka dhënë më shumë detaje personale të Mefail Shkodrës, të dyshuarit për vrasjet e sotme në mesditë në Gjilan. Pasi publikoi më herët shpalljen në kërkim të 52-vjeçarit, Policia ka publikuar fotografitë dhe të dhënat edhe të 22-vjeçarit Edonis Shkodra dhe 20-vjeçarit Engjull Shkodra, djem të tij, të cilët dyshohet se janë…
Lajme
Policia e Kosovës ka dhënë më shumë detaje personale të Mefail Shkodrës, të dyshuarit për vrasjet e sotme në mesditë në Gjilan.
Pasi publikoi më herët shpalljen në kërkim të 52-vjeçarit, Policia ka publikuar fotografitë dhe të dhënat edhe të 22-vjeçarit Edonis Shkodra dhe 20-vjeçarit Engjull Shkodra, djem të tij, të cilët dyshohet se janë përfshirë gjithashtu në vrasje.