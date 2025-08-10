Policia shpall në kërkim edhe dy djemtë e Mefail Shkodrës si të dyshuar për vrasjen e sotme në Gjilan

Policia e Kosovës ka dhënë më shumë detaje personale të Mefail Shkodrës, të dyshuarit për vrasjet e sotme në mesditë në Gjilan. Pasi publikoi më herët shpalljen në kërkim të 52-vjeçarit, Policia ka publikuar fotografitë dhe të dhënat edhe të 22-vjeçarit Edonis Shkodra dhe 20-vjeçarit Engjull Shkodra, djem të tij, të cilët dyshohet se janë…

Lajme

10/08/2025 18:13

Policia e Kosovës ka dhënë më shumë detaje personale të Mefail Shkodrës, të dyshuarit për vrasjet e sotme në mesditë në Gjilan.

Pasi publikoi më herët shpalljen në kërkim të 52-vjeçarit, Policia ka publikuar fotografitë dhe të dhënat edhe të 22-vjeçarit Edonis Shkodra dhe 20-vjeçarit Engjull Shkodra, djem të tij, të cilët dyshohet se janë përfshirë gjithashtu në vrasje.

Artikuj të ngjashëm

August 10, 2025

“Fillimisht kanë lëvizur në këmbë” – Drejtori Rukiqi jep detaje për...

Lajme të fundit

“Fillimisht kanë lëvizur në këmbë” – Drejtori Rukiqi...

Arifi: Vendimi i Gjykatës Kushtetuese ka qenë i...

Vrasja në Gjilan, Sveçla: I indinjuar me trajtimin...

​Aksident në Gllarevë, lëndohen 5 persona