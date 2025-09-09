Policia serbe arreston një 77 vjeçar nga Kosova, Ministria e Brendshme e Serbisë pretendon se dyshohet për krime lufte
Një qytetar nga Kosova raportohet të jetë arrestuar nga policia serbe. Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë ka njoftuar se në pikën kufitare në Merdare kanë arrestuar kosovarin H.H (77 vjeç). Sipas MPB-së, arrestimi i tij është bërë “nën dyshimin se në vitin 1999 në Podujevë në bashkëpunim me anëtarë të UÇK-së vrau një…
Lajme
Një qytetar nga Kosova raportohet të jetë arrestuar nga policia serbe.
Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë ka njoftuar se në pikën kufitare në Merdare kanë arrestuar kosovarin H.H (77 vjeç).
Sipas MPB-së, arrestimi i tij është bërë “nën dyshimin se në vitin 1999 në Podujevë në bashkëpunim me anëtarë të UÇK-së vrau një civil serb me armë zjarri”.
I dyshuari është urdhëruar të mbahet në paraburgim për 48 orë, e më pas të dërgohet në Prokurori.
Lajmi.net ka tentuar të marrë një përgjigje nga Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës në lidhje me këtë arrestim, por deri në momentin e publikimit s’ka pasur asnjë përgjigje.
Arrestimi i tij vjen rreth një muaj pasi autoritetet serbe i arrestuan dy persona në pikën kufitare mes Serbisë dhe Hungarisë, Horgosh, nën dyshimet se me pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) kishin kryer “krime lufte kundër popullsisë civile”.
Ata u arrestun në periudhën kur autoritetet serbe i kanë shpeshtuar ndalimet e shqiptarëve të cilët i akuzon se kanë bashkëpunuar apo kanë qenë pjesëtarë të UÇK-së, ose për arsye tjera.
Më 22 korrik ato e kanë arrestuar Lulzim Halilin, nën dyshimet se ka qenë pjesëtar i UÇK-së. Organizata e veteranëve të UÇK-së, e ka hedhur poshtë këtë pretendim.
UÇK-ja ishte forcë politiko–ushtarake e cila ka luftuar për çlirimin e Kosovës nga sundimi serb në periudhën 1990-1999.
Muajin e kaluar u ndalua edhe Behar Preniqi në pikën kufitare Batrovci, në kufirin mes Kroacisë dhe Serbisë. Akuza ende nuk është bërë publike.
Autoritetet e Kosovës i kanë konsideruar gjithmonë këto arrestime si arbitrare dhe kanë kërkuar lirimin e tyre.
Kosova dhe Serbia kanë arritur Marrëveshje për Ndihmë të Ndërsjellë Juridike, më 2013, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por bashkëpunim mes tyre për rastet e krimeve të luftës nuk ka pasur thuajse fare./Lajmi.net/