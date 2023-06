Policia serbe arreston kreun e shtëpisë së Kulturës në Bujanoc, lejoi një shfaqje teatrale të financuar nga Qeveria e Kosovës

Shkak për këtë thuhet të jetë shfaqja teatrale të financuar nga Qeveria e Kosovës, përcjell lajmi.net.

Kështu bëri të ditur vetëm para pak çastesh Blerim Vela, shefi i stafit të presidentes Osmani.

Më poshtë edhe cicërima e plotë e tij:

Serbia’s police arrested the head of the House of Culture in the municipality of Bujanoc, Jetmir Ismaili, a local Albanian for allowing a theatric play funded by Kosovo institutions!

Outrageous repression from Vučić’s regime. Mr Ismaili shld be released immediately from custody.

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) June 9, 2023