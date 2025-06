Policia rrethon me shirit rrugën “Isa Kastrati” në kryeqytet ku dyshohet se u gjuajt me armë, veturat nuk mund të kalojnë Një incident dyshohet të ketë ndodhur para pak minutash në Prishtinë, saktësisht në lagjen “Bregu i Diellit”, ku nga banorët aty janë dëgjuar të shtënat e armës. Sipas informacioneve të para që i ka siguruar Lajmi.net thuhet se një motor gjërsa ishte në lëvizje në rrugën ‘Isa Kastrati’ shtiu me armë në drejtimi të një…