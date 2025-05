Policia: Rasti i rrëmbimit i së miturës në Fushë Kosovë që u lirua pas një ore ka rezultuar të jetë kallëzim i rremë

Dje gjatë ditës u raportua se në Fushë Kosovë një vajzë e mitur është rrëmbyer nga disa persona dhe ishte futur në veturë me forcë.

Kurse, nëna e saj kishte pësuar lëndimet të lehta në tentativë për të parandaluar rrëmbimin, shkruan lajmi.net

Ky rast po del të jetë i inskenuar. Në një përgjigje për lajmi.net, zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Agron Borovci ka thënë se pas hetimeve ka rezultuar se kemi të bëjmë me kallëzim të rremë.

“Rasti i raportuar si rrëmbim, i cili ishte denoncuar më 21 maj 2025 rreth orës 00:45 në rrugën “Pajazit Islami” në Fushë Kosovë, pas hetimeve të thelluara ka rezultuar të jetë një kallëzim i rremë. Dje rreth orës 00:45, sipas një denoncimi të pranuar në polici, ishte pretenduar se, në rrugën “Pajazit Islami” në Fushë Kosovë, një vajzë e mitur ishte futur me forcë në një veturë nga persona të dyshuar dhe pas rreth një ore ishte liruar. Përgjatë incidentit në tentativë për të parandaluar rastin ishte lënduar lehtë edhe nëna e viktimës. Menjëherë pas pranimit të informacionit, njësitë relevante të hetimeve të stacionit policor në Fushë Kosovë, në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Shtetit, ndërmorën një sërë veprimesh të menjëhershme hetimore, duke përdorur të gjitha kapacitetet profesionale dhe teknike për zbardhjen e rastit.”

“Si rezultat i hetimeve intensive, veprimeve të koordinuara policore, analizave të detajuara, si dhe verifikimeve të kryera, është arritur të konfirmohet se nuk ka pasur asnjë rrëmbim të vërtetë, por kemi të bëjmë me një kallëzim të rremë.”

“Policia në bashkëpunim të plotë me prokurorin e shtetit, është duke vazhduar ndërmarrjen e të gjitha veprimeve hetimore me qëllim të zbardhjes së plotë të rrethanave dhe përgjegjësive ligjore që dalin nga ky rast. Policia e Kosovës falënderon qytetarët për bashkëpunimin, dhe në të njëjtën kohë apelon tek qytetarët që të shmangin deklarimet dhe veprimet mashtruese, si dhe inkurajon secilin që të raportojë rastet me përgjegjësi, duke qenë të sigurt se çdo informacion trajtohet me seriozitet të plotë dhe profesionalizëm të lartë.”, tha Borovci./lajmi.net/