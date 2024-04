Policia rajonale në Ferizaj shqipton 1 mijë e 151 gjoba për një javë, heq po ashtu 9 patentë shoferë

Policia rajonale e Ferizajt gjatë javës që shkoi ka shqiptuar 1 mijë e 151 gjoba kundërvajtëse, ndërsa ka hequr edhe 9 patentë shoferë për drejtuesit që kanë shkaktuar kundërvajtje më të rënda në komunikacion.

Sipas policisë për një javë janë raportuar 40 aksidente, prej tyre 12 aksidente me lëndime, 20 persona të lënduar dhe 28 aksidente me dëme materiale, 28

“Policia Rajonale e Ferizajt do të vazhdojë me aktivitete të shtuara, me synim parandalimin e aksidenteve në komunikacionin rrugor dhe apelojmë tek shoferët që të bëjnë kujdes në komunikacionin rrugor”, thuhet në njoftimin e policisë.