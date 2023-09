Policia publikon foton e të dyshuarit për vrasjen në Podujevë, kërkon ndihmë nga qytetarët Policia e Kosovës ka bërë publike një kërkesë për bashkëpunim rreth identifikimit të një personi të dyshuar. Me autorizim të Prokurorisë që po merret me rastin, Policia e Kosova ka kërkuar ndihmë nga qytetarët që të ofrojnë informata të cilat do të ndihmonin në identifikimin e një personi që dyshohet për vrasjen e rëndë që…