Policia po e kërkon pejanin e dyshuar për fajde, kërkohet ndihmë për kapjen e tij Policia e Kosovës – Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë, bazuar në ligj për publikimin e fotos me shënime tjera të personit të kërkuar më Urdhëresë të Gjykatës Themelore Pejë, me qëllim lokalizimin dhe rrjedhimisht arrestimin e tij, lëshon: Kërkesë për bashkëpunim me qytetarët. Personi i kërkuar është: BESNIK (Bajram) LAJQI i lindur me 07.04.1984…