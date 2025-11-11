Policia po e kërkon këtë person të dyshuar për vjedhje
Policia ka kërkuar bashkëpunim për identifikimin, vendndodhjen dhe kapjen e një personi të dyshuar për vjedhje.
I njëjti dyshohet se 24 prill të këtij viti, ka kryer vjedhje në rrugën “Rexhep Bislimi ” në Ferizaj.
“Policia Rajonale e Ferizajt, në bazë të autorizimit nga Prokuroria Themelore në Ferizaj për publikimin e fotografive të personave në kërkim, lëshon kërkesë për bashkëpunim me qytetarët, me qëllim identifikimin, vendndodhjen dhe kapjen e personit të dyshuar”.
“Dyshohet se më datën 24.04.2025, rreth orës 11:30, në rrugën “Rexhep Bislimi ” në Ferizaj, personi i dyshuar ka kryer veprën penale “ Vjedhje”. Deri më tani, i dyshuari nuk është identifikuar. Prandaj, Policia Rajonale e Ferizajt kërkon ndihmën e qytetarëve që kushdo që ka informacione rreth identitetit apo vendndodhjes së tij, të njoftojë: stacionin më të afërt të policisë, përmes aplikacionit digjital “Lajmëro Policinë”, ose në numrat kujdestarë: 192, 0290/326-250 dhe 0290/322-406”, ka njoftuar policia.