Policia përfundoi aksionin,sot vendoset se si të procedohet tutje rreth zhvillimeve në veri Gjatë mbrëmjes së djeshme ka përfunduar tashmë operacioni i Policisë së Kosovës në Banjskë të Zveçanit. Ndërsa se si do të veprohet më tutje nuk dihet. Lidhur me këtë ka folur Zëvendësdrejtori i Policisë në Mitrovicë të Veriut, Veton Elshani. Ai tha se sot paradite do të vendoset se si të procedohet tutje pas përfundimit…