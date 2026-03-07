Policia për të zhdukurin në Istog që u gjet i vdekur pas disa muajsh: Trupi është dërguar në IML, po hetohet rasti
Dyshohet që është gjetur i vdekur B.M i cili ishte zhdukur gjatë verës së vitit të kaluar, pasi kishte dalë nga shtëpia për të shkuar në një aheng tek motra e tij.
Lidhur me këtë rast, zëdhënësi i Policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi ka thënë se “trupi është dërguar në IML”.
Ai po ashtu ka thënë edhe se, rasti po trajtohet si “hetim i vdekjes”.