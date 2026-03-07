Policia për të zhdukurin në Istog që u gjet i vdekur pas disa muajsh: Trupi është dërguar në IML, po hetohet rasti

Policia për të zhdukurin në Istog që u gjet i vdekur pas disa muajsh: Trupi është dërguar në IML, po hetohet rasti Dyshohet që është gjetur i vdekur B.M i cili ishte zhdukur gjatë verës së vitit të kaluar, pasi kishte dalë nga shtëpia për të shkuar në një aheng tek motra e tij. Lidhur…

Lajme

07/03/2026 23:40

Policia për të zhdukurin në Istog që u gjet i vdekur pas disa muajsh: Trupi është dërguar në IML, po hetohet rasti

Dyshohet që është gjetur i vdekur B.M i cili ishte zhdukur gjatë verës së vitit të kaluar, pasi kishte dalë nga shtëpia për të shkuar në një aheng tek motra e tij.

Lidhur me këtë rast, zëdhënësi i Policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi ka thënë se “trupi është dërguar në IML”.

Ai po ashtu ka thënë edhe se, rasti po trajtohet si “hetim i vdekjes”.

Artikuj të ngjashëm

March 7, 2026

Trump acarohet me Starmer: Nuk kemi nevojë për njerëz që bashkohen...

March 7, 2026

Kriza politike mund ta çojë Kosovën drejt zgjedhjeve, paralajmërohen pasoja

March 7, 2026

“Jemi të gatshëm të ndihmojmë”, Zelensky flet me princin saudit për...

March 7, 2026

Befason presidenti i Iranit, kërkon falje për sulmet

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

November 3, 2025

​Sa për qind e familjeve në Kosovë nuk kanë qasje në internet?

Lajme të fundit

Trump acarohet me Starmer: Nuk kemi nevojë për...

Kriza politike mund ta çojë Kosovën drejt zgjedhjeve, paralajmërohen pasoja

“Jemi të gatshëm të ndihmojmë”, Zelensky flet me...

Arrestohet i dyshuari që sulmoi punëtorin në rrugë në Ferizaj