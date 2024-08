Policia parandalon një kontrabandë me 111 palë patika të firmave të mbrojtura – Vetura ishte me targa të Serbisë Dogana e Kosovës, ka njoftuar se ka parandlauar një rast të kontrabandës me mallra. Kjo ka ndodhur në magjistralen Bujanocë-Gjilan, në fshatin Vrep. Automjeti ishte me targa serbe dhe vozitej nga një shtetas i Serbisë. Për këto mallra nuk ka pasur asnjë dokument përcjellës. “Parandalohet një rast i kontrabandes me mallra. Prishtinë më 25 Gusht …