Policia parandalon kontrabandimin e 15 deleve nga Maqedonia e Veriut Drejtoria Rajonale e Policisë Kufitare (DRPK)-Lindje, pas pranimit të informatave nga tereni për lëvizje të dyshimta (kontrabandë me mallra) në brezin kufitar me Maqedoninë e Veriut kanë ndërmarr masa të nevojshme operativo-taktike duke ngritur prita dhe kontrolle në rrugët e brezit kufitar dhe rrugët dytësorë të fshatrave të Vitisë. Me këtë rast, sot rreth orës…