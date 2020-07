Policia nis hetimet për rrugën ku u paguan urat e nuk u ndërtuan

Hetuesi ka vënë në shënjestër zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës, pasi ky institucion e kishte realizuar tenderin në fjalë.

Hetimet janë duke u zhvilluar nën pretendimin se në këtë projekt, pozicionet të cilat ishin lëshuar në situacionin financiar për pagesë si të përfunduara nga operatori ekonomik dhe të verifikuara nga menaxheri i projektit, disa nga to nuk ishin kryer. Pra, janë bërë pagesa për pozicionet që nuk janë kryer, në mesin e tyre edhe dy ura.

Duke u thirrur në burime të veta, lajmi.net ka raportuar vitin e kaluar për këtë rast. Ndërkohë, para pak ditëve këtë fakt e ka theksuar edhe Zyra Kombëtare e Auditimit –ZKA, në Raportin për Pasqyrat Financiare për vitin 2019 të Ministrisë së Infrastrukturës.

Lajmi.net ka mësuar se fillimisht janë intervistuar zyrtarët e ministrisë të cilët ishin autorizuar për të bërë pranimin teknik të rrugës, të cilët kishin konstatuar që mungojnë disa pozicione.

“Ish-sekretari i ministrisë, Betim Reçica kishte mandatar komisionin për pranimin teknik për këtë projekt në përbërje prej tre anëtarëve, Ardian Begaj –anëtar, Hysen Merovci dhe Skënder Uka – anëtar. Pasi ka dalë në terren, ky komision e ka hartuar një raport ku në të ka shkruar se mungojnë dy urat (lëshesat pllakose) si dhe disa pozicione tjera nuk janë të kryera sipas projektit. Por, për autoritet të ministrisë, raporti nuk ka qenë i pranueshëm. Më pas sekretari e ka formuar një komision të ri për pranimin teknik të rrugës në përbërje prej Nebi Luzha, Isa Berisha dhe një tjetër anëtar. Ata e kanë bërë pranimin teknik brenda dy ditëve. Për momentin janë intervistuar komisioni i parë i ministrisë, të cilët kishin konstatuar që ka shkelje”, kanë bërë të ditur për lajmi.net një burim.

Zyra Kombëtare e Auditmit, para pak javëve ka publikuar Raportin e Auditimit për Pasqyrat Financiare të vitit 2019 për ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit. Në këtë raport është theksuar kjo shkelje që ka të bëjë me kontratën “Ndërtimi i rrugës Bardh i Madh -Lismir, Fushë Kosovë”.

Në ZKA kanë thënë për lajmi.net se kanë bashkëpunim me organet e hetuesisë, por nuk kanë treguar nëse e kanë dërguar këtë lëndë në polici.

“ZKA deri tani ka publikuar 80 raporte të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të institucioneve publike për vitin 2019, përfshirë këtu edhe raportin për Ministrinë e Infrastrukturës. Raportet përmbajnë informata të rëndësishme për mënyrën e menaxhimit të parasë publike nga organizatat buxhetore dhe rekomandime konkrete se si të përmirësohet gjendja. Përderisa raporti i auditimit është publik, organet e drejtësisë mund të marrin në konsideratë të dhënat e shpalosura në raport nëse ato përmbajnë elemente të mjaftueshme për të filluar hetimet. Nisja dhe zhvillimi i hetimeve edhe në rastet kur për bazë janë marrë gjetjet nga raporti i auditimit janë kompetencë ekskluzive e organeve të drejtësisë me të cilat Zyra Kombëtare e Auditimit ka bashkëpunim të ngushtë në kuadër të ushtrimit të detyrimeve ligjore dhe kushtetuese”, thuhet në një përgjigje të departamentit për komunikim dhe zhvillim profesional të ZKA-së.

Zyra për informim e policisë së Kosovës nuk ka dhenë informata lidhur me atë se deri ku kanë shkuar hetimet dhe kush është intervistuar deri më tani.

“Mund t’ju konfirmojmë se informata është duke u trajtuar nga kompetentët”, thuhet në një përgjigje të zyrës për informim të këtij institucioni në pyetjet e dërguara para disa ditëve nga lajmi.net.

“Ndërtimi i rrugës Bardh i Madh – Lismir, Fushë Kosovë, L=3,521.00m” ishte tenderuar në fund të vitit 2017. Kontrata është nënshkruar me grupin e kompanive N.N.T. “Milazim Shala” & Npsh “Bageri”. Çmimi i kontratës ka qenë 434.013,57 euro.

Auditori ka shkruar në raport se e ka bërë ekzaminimin fizik të kësaj kontrate, me ç`rast ka identifikuar se për pozicione të cilat ishin lëshuar në situacionin financiar për pagesë si të përfunduara nga operatori ekonomik dhe të verifikuara nga menaxheri i projektit, disa nga to nuk ishin kryer. Po ashtu, sipas auditorit kishte ndryshim në disa pozicione të projektit apo mosrealizim të pozicioneve për të cilën nuk ishin marrë aprovime nga njësia kërkuese.

Sipas Auditorit, pozicionet për punët e pranuara, por të pa përfunduara (sipas ekzaminimit) ishin si në vijim:

Punët tokësore Pozicioni 1.3.8.1 Humusim i skarpateve të rrugës me trashësi t=15cm, përfshihen edhe kyçjet, ishte paguar vlera 5,519 euro, ndërsa nuk ishte punuar fare ky pozicion;

Punët tokësore Pozicioni 1.3.1 Gërmimi i dheut, vlera 30,266€, ishte kryer pjesërisht dhe jo sipas projektit;

Sinjalizimi Horizontal (Termoplastikë) Pozicioni 1.1 – 1.6, furnizimi dhe realizimi i vijës ndarëse të shiritave të qarkullimit, vlera e paguar 19,522€, ndërsa është bërë furnizim me ngjyrë të thjeshtë (nuk ishte ngjyrë termoplastikë);

Sinjalizimi Vertikal Pozicioni 2.1-2.4, furnizimi dhe vendosja e shenjave të udhëkryqeve, shkallët e lajmërimit dhe dimensionim sipas standardeve, vlera e paguar 1,760€, sinjalizimet ishin fiksuar shumë dobët (shumica e tyre me dorë mund të lëvizeshin nga vendi, dhe dy prej tyre ishin rrëzuar).

Ashtu, siç kishte raportuar lajmi.net, Auditori ka shkruar se, në dosjen e projektit është vërejtur se me vendimin nr. 10991 të datës 11.10.2019, Sekretari kishte emëruar komisionin për pranimin teknik dhe llogarinë përfundimtare të punëve të kryera në “Bardh i Madh, Lismir, Fushë Kosovë, L=3,521 m“. Po sipas auditorit, ky komision me datë 31.10.2019 kishte dërguar raportin tek menaxhmenti i ministrisë për pranimin teknik për punët e kryera sipas kontratës, dhe ka theksuar se punimet nuk janë kryer sipas projektit kryesor të hartuar, se me pëlqimin e menaxherit të kontratës janë bërë ndryshime pa aprovime paraprake të Autoritetit Kontraktues.

“Në fund, nga komisioni është konkluduar se nuk pranohen punët e kryera, ka shkelje të kushteve të kontratës dhe mos zbatim të projektit, dhe jeta e përdorimit nuk mund të përcaktohet për këtë projekt. Gjatë ekzaminimit tonë të punëve, ishin prezent edhe këta anëtarë të komisionit. Këtë raport menaxheri i kontratës e kishte refuzuar, dhe kishte kërkuar nga sekretari të ndryshohet komisioni i pranimit teknik. Ndërkohë, menaxheri i kontratës kishte bërë disa ndryshime në situacionin përfundimtar për pagesë, duke ndryshuar disa pozicione të cilat i kishte aprovuar më parë tek pagesat11”, thuhet në raport.

Tutje Auditori ka bërë të ditur se, Sekretari me datë 06.12.2019 me vendim kishte ndryshuar anëtarët e komisionit, dhe kishte kërkuar që të bëhet një vlerësim i ri për pranimin teknik.

“Komisioni i ndryshuar, me datën 23.12.2019 kishte hartuar raportin për pranim teknik të projektit. Konkluzioni i komisionit ishte se pranohen punimet e kryera sipas kontratës, pasi që vërehet se punët janë kryer sipas kualitetit të kërkuar. Mirëpo, duhet të theksohet se në këtë periudhë, menaxheri i kontratës kishte ndryshuar situacionin final në disa pozicione nga ai që kishte pasur në dispozicion komisioni i parë. Kjo kishte ndodhur për shkak se menaxheri i projektit kishte nënshkruar raportet që punët janë përfunduar sipas kushteve të kontratës, përderisa ato nuk ishin kryer. Po ashtu, edhe si rezultat i neglizhencës së menaxhmentit për të pranuar dhe analizuar raportin e pranuar nga komisioni i parë, dhe marrjen e veprimeve të duhura për këtë projekt”, thuhet në raport. /Lajmi.net/