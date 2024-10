Policia në rajonin e Prishtinës takohet me përfaqësues të shkollave, prindër e nxënës- Diskutohen tema të ndryshme Të gjitha stacionet policore të Rajonit të Prishtinës, po realizojnë takime me përfaqësues të shkollave, prindër si dhe po vazhdojnë me ligjërata për nxënësit nëpër shkolla për tema të ndryshme. Takimet me Drejtorët e shkollave, këshille të prindërve dhe ligjëratat me nxënës, janë pjesë e strategjive dhe projekteve informuese, parandaluese dhe edukuese që kanë rëndësi…