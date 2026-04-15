Policia në Rahovec fillon implementimin e planit për lirimin e hapësirave publike dhe trotuareve
Stacioni Policor në Rahovec ka filluar sot implementimin e planit operativ për lirimin e hapësirave publike dhe trotuareve. Ata kanë thënë se ky plan që realizohet në bashkëpunim me Komunën e Rahovecit, synon parandalimin e shkeljeve të Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugor dhe eliminimin e pengesave në hapësirat publike.
Ata kanë thënë se ky plan që realizohet në bashkëpunim me Komunën e Rahovecit, synon parandalimin e shkeljeve të Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugor dhe eliminimin e pengesave në hapësirat publike.
“Në kuadër të këtij plani, njësitet policore në terren do të ndërmarrin masa konkrete për: identifikimin dhe largimin e të gjitha automjeteve të parkuara në mënyrë të kundërligjshme në trotuare dhe në brezin mbrojtës të rrugës, largimin e mjeteve të dëmtuara, të paregjistruara ose të papërdorshme që janë lënë në hapësira publike, në bashkëpunim me inspektorët komunalë, lirimin e trotuareve dhe hapësirave publike nga pengesat (mallrat e ekspozuara nga bizneset në trotuare, tavolinat dhe pajisjet e vendosura pa leje në hapësira publike etj.) që vështirësojnë lëvizjen e këmbësorëve, shtimin e patrullimeve në të gjithë zonën e përgjegjësisë së Stacionit Policor në Rahovec”, ka njoftuar Policia.
Ata kanë ftuar të gjithë qytetarët dhe pronaret e bizneseve që të bashkëpunojnë duke respektuar rregullat e trafikut dhe duke mos uzurpuar hapësirat publike, me qëllim të evitimit të pasojave ligjore.
“Ndaj të gjithë atyre që bien ndesh me ligjin, do të ndërmerren masa përkatëse ligjore, përfshirë gjobat dhe largimin e detyrueshëm të mjeteve apo sendeve. Siguria në trafik dhe lëvizja e lirë janë prioriteti ynë i përbashkët!”, thuhet në njoftim të Policisë. /Lajmi.net/
