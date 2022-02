Policia në Klinikën Infektive në QKUK , dyshohet se janë përzier të dhënat për dy pacientë të vdekur

Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka publikuar një sqarim në lidhje me raportimet se sonte në Klinikën Infektive dyshohet se është bërë ndërrimi i dy trupave të vdekur në morg.

Nga QKUK-ja kanë deklaruar se menaxhmenti i Klinikës Infektive është njoftuar në lidhje me mundësinë e përzierjes së dokumentacionit mjekësor të pacientëve që kanë përfunduar me vdekje në këtë klinikë.

Poashtu në sqarim është thënë se menaxhmenti i klinikës bashkë me organet kompetente, Policinë e Kosovës kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme lidhur me këtë rast.

E nga Policia e Kosovës nuk janë deklaruar lidhur me rastin dhe me atë se çfarë saktësisht ka ndodhur, transmeton lajmi.net.

Njoftimi i plotë nga QKUK:

Sqarim nga Klinika Infektive e QKUK-së

Me respekt, Klinika Infektive-QKUK./Lajmi.net/