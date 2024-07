Policia në kërkim të këtij personi, nëse e dini vendndodhjen e tij thirrni në 192 Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj bazuar në ligjin për publikimin e fotove me shënime tjera të personit të kërkuar dhe me autorizim të Prokurorisë Themelore nё Ferizaj, lëshon kërkesën për bashkëpunim me qytetarët, me qëllim të përcaktimit të identitetit, lokalizimin dhe rrjedhimisht arrestimin e personit në kërkim policor. Personi i shpallur në kërkim dyshohet…