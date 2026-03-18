Policia në kërkim të katër të dyshuarve për fajde dhe privim i kundërligjshëm i lirisë

18/03/2026 16:15

Policia e Kosovës, ka njoftuar se janë në kërkim të katër personave të dyshuar.

Ata dyshohen për kryerjen e veprave penale fajdeja dhe privimi i kundërligjshëm i lirisë, shkruan lajmi.net.

“Çdo informacion lidhur me personat në kërkim trajtohet me konfidencialitet të plotë dhe mund të dërgohet në adresën elektronike [email protected], ose në numrat e telefonit: 192 ose 080019999”, ka njoftuar Policia. /Lajmi.net/ 

Njoftimi i plotë:

