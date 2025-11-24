Policia në Gjakovë arreston një person që ishte në arrati, ishte i dënuar me 4 vite burgim për shit-blerje të narkotikëve
Policia e Kosovës në Gjakovë ka arritur të arrestoj sot një person që ishte në arrati. Ai ishte i dënuar me 4 vite burgim dhe me 4 mijë euro gjobë për veprën penale “Blerje, posedim dhe shpërndarje e paautorizuar e narkotikëve”. “I njëjti është dërguar për vuajtje të dënimit në Burgun e Dubravës”, ka njoftuar…
Lajme
Policia e Kosovës në Gjakovë ka arritur të arrestoj sot një person që ishte në arrati.
Ai ishte i dënuar me 4 vite burgim dhe me 4 mijë euro gjobë për veprën penale “Blerje, posedim dhe shpërndarje e paautorizuar e narkotikëve”.
“I njëjti është dërguar për vuajtje të dënimit në Burgun e Dubravës”, ka njoftuar Policia. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: