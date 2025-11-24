Policia në Gjakovë arreston një person që ishte në arrati, ishte i dënuar me 4 vite burgim për shit-blerje të narkotikëve

Policia e Kosovës në Gjakovë ka arritur të arrestoj sot një person që ishte në arrati. Ai ishte i dënuar me 4 vite burgim dhe me 4 mijë euro gjobë për veprën penale “Blerje, posedim dhe shpërndarje e paautorizuar e narkotikëve”. “I njëjti është dërguar për vuajtje të dënimit në Burgun e Dubravës”, ka njoftuar…

Lajme

24/11/2025 16:17

Policia e Kosovës në Gjakovë ka arritur të arrestoj sot një person që ishte në arrati.

Ai ishte i dënuar me 4 vite burgim dhe me 4 mijë euro gjobë për veprën penale “Blerje, posedim dhe shpërndarje e paautorizuar e narkotikëve”.

“I njëjti është dërguar për vuajtje të dënimit në Burgun e Dubravës”, ka njoftuar Policia. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

November 24, 2025

​Procesi i votimit të diasporës nxit debat në mbledhjen e KQZ-së

Lajme të fundit

​Procesi i votimit të diasporës nxit debat në mbledhjen e KQZ-së

Aktakuzë ndaj D.N për krime lufte, si komandant...

FFK-ja vizitohet nga Liga e Veteranëve: Ata luftuan...

Sindikalistët e Trafikut Urban takohen me Muratin, nuk gjejnë zgjidhje