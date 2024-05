Policia në Ferizaj shqipton gjoba dhe konfiskon motoçikleta

Policia e Kosovës kanë zbatuar një plan operativ të titulluar “Motoçikleta dhe Trotineti elektrik 2024″ në Ferizaj.

Qëllimi i këtij aksioni ka qenë shqiptimi i gjobave për kundërvajtje të shkaktuara në komunikacion, ndërsa janë konfiskuar edhe disa motoçikleta dhe skuterë për personat, të cilët nuk kanë poseduar dokumentacionin e rregullt.

Policia tutje ka thënë se do të vazhdojnë me aksione të tilla edhe në të ardhmen.

Njoftimi i plotë:

Plani operativ “Motoçikleta dhe Trotineti elektrik 2024″

Ferizaj, 01/05/2024

Policët e Komunikacionit Rrugor dhe policët e stacionit të Ferizajt sot kanë zbatuar planin operativ ” Motoçikleta dhe Trotineti elektrik 2024″ në Ferizaj

Gjatë patrullimeeve dhe pikave të kontrollit policia ka ndaluar disa persona, të cilët po drejtonin motoçikletat dhe skuterët në kundërshtim me rregullat e trafikut.

Ndaj disa personave policia u ka shqiptuar gjoba për kundërvajtje të shkaktuara në komunikacion, ndërsa janë konfiskuar edhe disa motoçikleta dhe skuterë për personat, të cilët nuk kanë poseduar dokumentacionin e rregullt.

Policia Rajonale e Ferizajt do të vazhdojë me aktivitete të shtuara në trafikun rrugor, me synim parandalimin e aksidenteve në komunikacionin dhe apelojmë tek drejtuesit që të bëjnë kujdes në komunikacion, të mos drejtojnë motoçikletat, skuterët dhe trotinetët në kundërshtim me rregullat e komunikacionit rrugor dhe të pajisen me dokumentacion të nevojshëm.

Ndërsa, ftojmë qytetarët që të bashkëpunojnë më policinë.

Për të gjitha kundërvajtjet që shkaktohen në komunikacion, të njoftojnë menjëherë stacionin më të afërt të policisë, apo përmes aplikacionit digjital ‘’Lajmëro Policinë ‘’ dhe në numrat kujdestarë : 192,0290/326-250 & 0290/322-406.

Të dhënat e juaja do të ruhen në konfidencialitet të plotë. /Lajmi.net/