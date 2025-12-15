Policia në Ferizaj arreston një flagrancë një të dyshuar për fajde
Sot, Policia e Kosovës në Ferizaj, në bashkëpunim me Prokurorinë në Ferizaj, kanë arrestuar në flagrancë një person të dyshuar për fajde.
“I dyshuari i lartcekur dyshohet se me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të pasurisë ka kontraktuar një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë, në këmbim të dhënies së borxhit, duke shfrytëzuar kështu gjendjen e rëndë financiare të viktimës, dhe duke e ngarkuar atë me kamatë në mënyrë të kundërligjshme”, ka thënë Policia e Kosovës.
Në lidhje me rastin janë ndërmarrë veprimet procedurale ndaj personit të dyshuar, i cili pas intervistimit me aktvendim të prokurorit është ndaluar. /Lajmi.net/
Njoftimi i plotë i Policisë: