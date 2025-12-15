Policia në Ferizaj arreston një flagrancë një të dyshuar për fajde

Sot, Policia e Kosovës në Ferizaj, në bashkëpunim me Prokurorinë në Ferizaj, kanë arrestuar në flagrancë një person të dyshuar për fajde. “I dyshuari i lartcekur dyshohet se me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të pasurisë ka kontraktuar një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë, në këmbim të dhënies së borxhit, duke shfrytëzuar kështu gjendjen…

15/12/2025 16:12

Sot, Policia e Kosovës në Ferizaj, në bashkëpunim me Prokurorinë në Ferizaj, kanë arrestuar në flagrancë një person të dyshuar për fajde.

“I dyshuari i lartcekur dyshohet se me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të pasurisë ka kontraktuar një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë, në këmbim të dhënies së borxhit, duke shfrytëzuar kështu gjendjen e rëndë financiare të viktimës, dhe duke e ngarkuar atë me kamatë në mënyrë të kundërligjshme”, ka thënë Policia e Kosovës.

Në lidhje me rastin janë ndërmarrë veprimet procedurale ndaj personit të dyshuar, i cili pas intervistimit me aktvendim të prokurorit është ndaluar. /Lajmi.net/ 

Njoftimi i plotë i Policisë:

