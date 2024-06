Policia në detaje tregon se çfarë iu gjetë të dyshuarve për spiunazh dje gjatë kontrollit Policia e Kosovës është deklaruar në lidhje me aksionin e djeshëm ku janë arrestuar dy persona të dyshimtë për spiunazh. Policia ka bërë të ditur se në bashkëpunim me AKI-në dhe Prokurorinë Speciale, pas ndërmarrjes së veprimeve hetimore lidhur me dyshimet për veprën penale spiunazhi kanë realizuar operacionin policor për kontrollin e dy lokacioneve në…