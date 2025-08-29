Policia në aksion – po dënojnë veturat e parkuara në trotuar

Policia e Kosovës është parë në aksion sot në rrugën “Bajram Kelmendi”. Nga pamjet e siguruara prej lajmi.net, policia shihet duke shkruar gjoba për shoferët që veturat e tyre kanë vendosur t’i parkojnë në trotuare. Përkundër dënimeve nga Policia e Kosoës, parkimi i veturave nëpër trotuare në Prishtiën vazhdon të jetë i madh./lajmi.net/

29/08/2025 09:57

August 29, 2025

August 29, 2025

