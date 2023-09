Policia ndalon tre persona për djegien e Muzeut të Muzikës në Gjakovë, i liron pas intervistimit Policia e Kosovës për rajonin e Gjakovës ka bërë me dije se ka identifikuar tre persona si të dyshuar për djegien e Muzeut të Vjetër të Muzikës në Gjakovë. Në komunikatën e saj, policia bën me dije se të arrestuarit në lidhje me rastin janë të mitur, shkruan lajmi.net. Të njëjtit, pas dëgjimit në prezencën…