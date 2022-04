Policia ndalon një veturë që erdhi nga Serbia, shoferit i gjenden 60 mijë euro të fshehura në pantallona

Pas një kontrolli nga ana e policisë, shoferit të automjetit i janë gjetur 60 mijë euro, të cilat i kishte fshehur në pantallona.

“Gjatë realizimit të detyrave dhe autorizimeve ligjore, konkretisht me rastin e kontrollit të personit-vozitësit të automjetit BMW të ndaluar, Policia ka identifikuar dhe gjetur nën pantallona në pjesë të ndjeshme të trupit të tij dhe në gjep një sasi të konsiderueshme të parave. Pasi që personi i dyshuar nuk ka arrit të ofroj mbulues me dokumente për paratë qe i ka poseduar me vete, i njëjti është dërguar në stacionin policor në Zubin Potok për procedura tjera. Gjithashtu, janë njoftuar edhe njësite kompetente për luftimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit nga niveli rajonal dhe qendror për tu marr me rastin dhe pas numërimit të parave rezulton që shuma e parave të jetë: 60 000 (gjashtëdhjetë mijë Euro)”, ka bërë të ditur policia.

Rasti është hapur si “shpërlarje e parave”.

Njoftimi i plotë nga Policia e Kosovës:

Me datë 20.04.2022 rreth orës 14:35, Policia e Kosovës, konkretisht Njësia për Reagim të Shpejtë-Departamenti i Policisë Kufitare (NJRSH-DPK), gjatë një pike kontrolli në magjistralen Bërnjak-Zubin Potok, më saktësisht afër stacionit të Policisë për mbikëqyrjen e kufirit Zubin Potok, ka ndaluar një veturë të tipit BMW, me targa vendore e cila dyshohet se ka hyrë nga Serbia në Republikën e Kosovës.

Gjatë realizimit të detyrave dhe autorizimeve ligjore, konkretisht me rastin e kontrollit të personit-vozitësit të automjetit BMW të ndaluar, Policia ka identifikuar dhe gjetur nën pantallona në pjesë të ndjeshme të trupit të tij dhe në gjep një sasi të konsiderueshme të parave.

Pasi që personi i dyshuar nuk ka arrit të ofroj mbulues me dokumente për paratë qe i ka poseduar me vete, i njëjti është dërguar në stacionin policor në Zubin Potok për procedura tjera.

Gjithashtu, janë njoftuar edhe njësite kompetente për luftimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit nga niveli rajonal dhe qendror për tu marr me rastin dhe pas numërimit të parave rezulton që shuma e parave të jetë: 60 000 (gjashtëdhjetë mijë Euro).

Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kompetent dhe për procedura të mëtejme ligjore është iniciuar rasti “shpëlarja e parave”.