Policia mund t’i kontrollojë kolonat e dasmorëve në Prishtinë shkaku i gjuajtjeve me armë Për shkak të përdorimit të madh të armëve të zjarrit në ahengje familjare, Policia Rajonale e Prishtinës do të bëjë kontrollimin e kolonave të dasmave. 10 armë janë sekuestruar brenda 24 orëve. Dhjetëra vetura të cilat sipas traditave nisen për marrjen e nuses, do të kenë punë me Policinë e Kosovës. Të paktën, ato që…