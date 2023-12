Policia me operacion special në veri: Gjenden mjete që mund të përdoreshin për sulm ndaj tyre

Policia e Kosovës ka realizuar një operacion në Mitrovicën e Veriut, ku kanë gjetur tela gjemborë, bomba e uniforma të njëjta që janë përdorur në sulmin e Banjskës.

Sipas policisë njësitet kompetente bazuar në informacione relevante pranuar nga qytetarët kanë ndërmarr veprime të menjëhershme hetimore dhe operative me rast në lagjen e Boshnjakeve ne Mitrovicë veri, kanë realizuar një operacion kontrolli dhe aty kane gjetur: tela giembore te improvizuar (trige), bomba tymosese, municion the nje uniforme.

“Vlen të potencohet se uniforma e gjetur sot është e ngjashme me uniformat gë janë përdorur nga grupi terrorist ne Banjskë në shtator të këtij viti veprime policore operacionale në teren ende po vazhdojnë me gëllim të identifikimi te mjeteve tjera të dyshuara në mënyrë që të parandalohet rrezikimi nga to, i qytetarëve apo të parandalohet ndonjë sulm ndaj Policisë së Kosovës qe po punojnë për ruajtën e rendit dhe garantimin e sigurisë”, thuhet në komunikatë.

Njoftimi i plotë: