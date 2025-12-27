Policia me apel për festat e fundvitit: Festo me zemër jo me dhunë
Përmes një postimi në Facebook, Policia ka apeluar që të festohet me zemër e jo me dhunë.
“Dhuna në familje nuk ka vend në asnjë festë! Le ta përmbyllim këtë vit me respekt brenda familjes dhe ta fillojmë vitin e ri pa dhunë dhe me dashuri!”, shkroi Policia.