Policia me apel për festat e fundvitit: Festo me zemër jo me dhunë

Lajme

27/12/2025 10:57

Në prag të festave të fundvitit, Policia e Kosovës ka dalë me një apel për qytetarët.

Përmes një postimi në Facebook, Policia ka apeluar që të festohet me zemër e jo me dhunë.

“Dhuna në familje nuk ka vend në asnjë festë! Le ta përmbyllim këtë vit me respekt brenda familjes dhe ta fillojmë vitin e ri pa dhunë dhe me dashuri!”, shkroi Policia.

