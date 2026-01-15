Policia me aksion të madh në Zubin Potok – cak lojërat e fatit dhe skemat piramidale
Policia e Kosovës ka zhvilluar një aksion në komunën e Zubin Potokut.
Po zhvillohet një aksion i gjërë i policisë së Kosovës dhe ka të bëjë me organizimin e lojërave të fatit dhe skemave piramidale, raporton lajmi.net
Rastin për Lajmi.net e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i Policisë së Kosovës për veriun, Veton Elshani, ai tha se operacioni po zhvillohet në tri lokacione.
Lajmi.net ka siguruar pamje nga aksioni i sotëm, ku ka sekuestruar kompjuterë, para, televiziona që po zhvillonin organizimin e lojërave të fatit dhe skemave piramidale./Lajmi.net/