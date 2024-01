Policia me aksion në veri sot: Veton Elshani jep detaje Policia e Kosovës sot përsëri ka zbarkuar në veri të vendit. Gjatë ditës së sotme janë kryer bastisje në lidhje me barrikadat e vitit 2022. Lajmin për lajmi.net e konfirmoi Veton Elshani zëvendësdrejtor i Policisë për Veri. “Rreth orës 10 paradite kemi asistuar krimet e rënda në DPP, në lidhje me barrikadat 2022”, tha Elshani./Lajmi.net