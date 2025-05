Policia me aksion në Ferizaj, 40 gjoba dhe 5 motoçikleta të konfiskuara në një ditë Policia Rajonale e Ferizajt ka vazhduar me zbatimin e planit operativ “Motoçikleta 2025”, me qëllim të rritjes së sigurisë në komunikacion dhe disiplinimit të pjesëmarrësve në trafik. Sipas njoftimi të policisë, gjatë 24 orëve të fundit janë shqiptuar 40 gjoba ndaj motoçiklistëve për shkelje të rregullave të trafikut, ndërsa janë konfiskuar 5 motoçikleta për mungesë…