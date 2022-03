Policia kontrollon shtëpinë e një 65 vjeçari në Ferizaj, konfiskohet një armë dhe 20 fishekë

Nën autorizim të Prokurorisë dhe me aprovim të Gjykatës Themelore në Ferizaj, është kontrolluar shtëpia e të dyshuarit me inicialet N.S. (65), ku janë gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri pushkë gjysmautomatike dhe dy krehër me 20 fishekë.

Policia të dyshuarin e ka njoftuar përmes familjarëve të tij që të paraqitet në stacionin policor në Ferizaj, pasi që i njëjti nuk ishte aktualisht në shtëpi.

Me vendim të Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Ferizaj është iniciuar rasti penal mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar i armëve për procedura të mëtejme hetimore.