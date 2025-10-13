Policia kërkon të arrestoj Ujkan Latajn nga Carrabregu i Deçanit për grabitje

Policia e Kosovës në Pejë me qëllim lokalizimin dhe rrjedhimisht arrestimin e tij, ka lëshuar kërkesë për bashkëpunim me qytetarët. Personi i kërkuar është: · UJKAN (Luan) LATAJ i lindur me 02.08.2001 nё fshatin Carrabreg- Deçan. I pandehuri është i kërkuar për veprat penale: · GRABITJE Policia e Kosovës kërkon nga qytetarët e Republikës së…

13/10/2025 11:04

Policia e Kosovës në Pejë me qëllim lokalizimin dhe rrjedhimisht arrestimin e tij, ka lëshuar kërkesë për bashkëpunim me qytetarët.

Personi i kërkuar është:

· UJKAN (Luan) LATAJ i lindur me 02.08.2001 nё fshatin Carrabreg- Deçan.

I pandehuri është i kërkuar për veprat penale:

· GRABITJE

Policia e Kosovës kërkon nga qytetarët e Republikës së Kosovës që kushdo që ka informacion për vendndodhjen e personit të dyshuar në foton e bashkangjitur, të lajmërojë Policinë e Kosovës apo të lajmërohet në stacionin më të afërt policor.

Numrat e telefonit dhe adresat elektronike kontaktuese për të kontaktuar Policinë e Kosovës:

 

– 192 dhe 080019999 (pa pagesë)

– 039 432 327-Drejtoria Rajonale Pejë – E-mail adresa: [email protected]

