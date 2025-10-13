Policia kërkon të arrestoj Ujkan Latajn nga Carrabregu i Deçanit për grabitje
Policia e Kosovës në Pejë me qëllim lokalizimin dhe rrjedhimisht arrestimin e tij, ka lëshuar kërkesë për bashkëpunim me qytetarët.
Personi i kërkuar është:
· UJKAN (Luan) LATAJ i lindur me 02.08.2001 nё fshatin Carrabreg- Deçan.
I pandehuri është i kërkuar për veprat penale:
· GRABITJE
Policia e Kosovës kërkon nga qytetarët e Republikës së Kosovës që kushdo që ka informacion për vendndodhjen e personit të dyshuar në foton e bashkangjitur, të lajmërojë Policinë e Kosovës apo të lajmërohet në stacionin më të afërt policor.
Numrat e telefonit dhe adresat elektronike kontaktuese për të kontaktuar Policinë e Kosovës:
– 192 dhe 080019999 (pa pagesë)
– 039 432 327-Drejtoria Rajonale Pejë – E-mail adresa: [email protected]