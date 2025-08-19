Policia kërkon ndihmën e qytetarëve për kapjen e të dyshuarit për tentim-vrasje në Deçan

19/08/2025 14:13

Policia e Kosovës, përmes Drejtorisë Rajonale në Pejë, ka publikuar identitetin dhe fotografinë e një personi të kërkuar për veprën penale “vrasje e rëndë e mbetur në tentativë”, me autorizim të Prokurorisë Themelore në Pejë.

Sipas njoftimit zyrtar, bëhet fjalë për Betim (Sylë) Ahmataj, i lindur më 23 shkurt 2000, nga Deçani. Policia është duke kërkuar ndihmën e qytetarëve për lokalizimin dhe arrestimin e të dyshuarit, transmeton lajmi.net

“Ftojmë qytetarët që nëse kanë informacion për vendndodhjen e tij, të lajmërojnë menjëherë Policinë e Kosovës ose stacionin më të afërt policor,” thuhet në kërkesën për bashkëpunim.

Kontaktet për raportim:

  • Telefon: 192 ose 0800 19999 (linjë pa pagesë)

  • Drejtoria Rajonale Pejë: 039 432 327

  • E-mail: [email protected]

 

 

